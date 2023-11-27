Американський гігант Caterpillar отримав дозвіл на продаж активів і остаточно йде з Росії
Відповідне розпорядження оприлюднено на офіційному порталі правової інформації РФ, пише російський "Коммерсант".
Як повідомлялося, німецький виробник автокомплектуючих Schaeffler Group домовився про продаж російського бізнесу ще у грудні 2022 року. Російський бізнес Schaeffler за 10 млн євро ($10,6 млн) викупить російська компанія "ПромАвтоКонсалт" австрійського бізнесмена Загрфіда Вольфа.
Раніше журнал Spiegel повідомив, що гендиректор "ПромАвтоКонсалту" Роман Вовк запропонував використовувати деталі виробництва Schaeffler в автомобілях російського автовиробника ГАЗ, який раніше потрапив під західні санкції. Ішлося, зокрема, про використання запчастин у моделях, що застосовуються для військових перевезень.
Один з найбільших світових виробників будівельної та гірничовидобувної техніки – американська корпорація Caterpillar – вирішила призупинити постачання та виробництво техніки в Росії у березні 2022 року. Згодом вона домовилася про продаж своїх російських активів місцевому ТОВ "ПСК-Нові рішення".
Caterpillar має два виробничих майданчики в Росії – у Ленінградській області та у Новосибірську, де вироблялися великовантажні самоскиди, гідравлічні екскаватори, кузови для кар’єрних самоскидів, а також компоненти для машин та обладнання.