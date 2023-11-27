Наслідки негоди: Без світла залишається майже 1500 населених пунктів по всій Україні

Через негоду досі залишаються знеструмленими 1454 населених пункти по всій Україні.

За даними оператора енергосистеми НЕК "Укренерго", сьогодні вже вдалося повернути електроенергію для 592 населених пунктів.

"Ввечері "Укренерго" вдалося відновити роботу однієї з високовольтних ліній на Одещині. Однак шторм не дає можливості прискоритися ані нашим ремонтним бригадам, ані колегам з обленерго... Повернення енергопостачання може зайняти час, адже умови, в яких зараз працюють енергетики, не сприяють швидким відновлювальним роботам", – зазначається у повідомленні компанії.

В "Укренерго" пояснюють, що проведенню ремонтних робіт перешкоджає ураганний вітер, який замітає дороги і не дозволяє використовувати автопідйомники.

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Як повідомлялося, станом на ранок понеділка в Україні через негоду без світла залишалося 2046 населених пунктів в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях.