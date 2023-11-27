Споживчі настрої українців у жовтні впали до мінімуму з кінця минулого літа

Індекс споживчих настроїв (ІСН) українців у жовтні знизився на 2,8 пункта – до 79,9 пункта (за шкалою від нуля до 200), востаннє такий низький показник фіксувався у серпні 2022 року – 75,3 п., після чого у вересні він підскочив відразу до 86 п.

Про це йдеться в дослідженні агентства Info Sapiens.

Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 55,4, що на 1,5 п. вище за рівень цього показника у вересні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

індекс поточного особистого матеріального становища (х1) склав 52,4 п., що на 1,4 п. вище за показник у вересні;

індекс доцільності великих покупок (х5) зріс на 1,6 п. та встановився на позначці 58,5 п.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у жовтні зменшився на 5,7 п. та складає 96,3 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 94,1 п., що на 5,7 п. нижче за рівень цього показника у вересні;

індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зменшився на 11,1 п. та складає 94,1 п.;

індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зменшився на 3,8 п. порівняно з минулим місяцем та складає 112,8 п.

У жовтні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 1,4 п. та складає 123,8 п.

Індекс інфляційних очікувань зріс на 3,3 п. та складає 185,8.

Індекс девальваційних очікувань зріс на 4,8 п. та складає 158,6 п.

"У жовтні 2023 року спостерігається продовження негативної динаміки індексу споживчих настроїв в Україні. Окрім цього, спостерігається також зменшення індексу економічних очікувань. Також відбулося збільшення індексу девальваційних очікувань. При цьому індекс поточного становища без значних змін у порівнянні з вереснем 2023 року. Загалом населення України має більш негативні очікування, ніж рік назад, однак краще поточне становище", – коментують аналітики Info Sapiens.

Дослідження потреб настроїв проводиться методом опитування 1 тис. осіб від 16 років за репрезентативною вибіркою за статтю, віком, розміром населеного пункту. Статистичне відхилення вбирається у 3,1%. Дослідження проводиться з червня 2000 року: раніше його проводила GfK Ukraine, а з 2019 року – Info Sapiens. Польовий етап цієї хвилі тривав з 12 по 20 жовтня 2023 року.