Міноборони повернуло у свою власність майновий комплекс в Одеській області

Протиправно вилучений із державної власності цілісний майновий комплекс загальною площею близько 8 тис. квадратних метрів, який розташований на 16 гектарах в Одеській області, повернуто до сфери управління Міністерства оборони України.

Як ідеться в повідомленні Міноборони, керівники приватних структур та посадові особи держпідприємства, користуючись послугами приватних нотаріусів, організували схему для виведення із володіння Міноборони нерухомого майна та земель.

За цією схемою держмайно багато разів перепродавали. Це допомагало "організаторам" зберігати майно у своїй власності та при цьому уникати судового рішення на користь Міноборони.

"Однак завдяки злагодженій роботі команди Міністерства, причетних до створення схеми було викрито. Правоохоронці опрацьовують питання притягнення їх до відповідальності. Тепер Міноборони використовуватиме повернуті фонди для потреб оборони", – зазначили в Міноборони.