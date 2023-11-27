Бракує грошей на війну: Путін втричі підвищив акцизи на вино і шампанське для росіян
Відповідний закон оприлюднено на офіційному порталі правової інформації РФ, повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.
Згідно із підписаним законом, вже з 2024 року ставка акцизу на вино зросте втричі – до 108 рублів за літр. До цього російське законодавство передбачало, що акциз на вина мав зрости наступного року лише на 1 рубль – до 35 рублів за літр.
Також утричі підвищиться ставка акцизу на ігристі вина, зокрема російське "шампанське". З травня 2024 року вона становитиме 141 рубль за літр, хоча раніше її планували підвищити наступного року лише на 2 рублі – до 47 рублів.
Крім того, закон передбачає додаткове підвищення акцизу на сигарети: згідно з прийнятими в липні змінами, з 1 січня 2024 року акциз на цигарки мав скласти 2731 рубль за 1 тис. штук плюс 16% розрахункової вартості, що обчислюється виходячи з максимальної роздрібної ціни, але не менше 3709 рублів. Тепер акциз складе 2813 рублів за 1 тис. штук плюс 16% розрахункової вартості, але не менше 3820 рублів.
Також підвищать акцизи на тютюн, призначений для вживання шляхом нагрівання, а ставки акцизу на рідини для електронних систем доставки нікотину зростуть вдвічі.
Очікується, що підвищення ставок акцизів дозволить додатково зібрати у федеральний бюджет з росіян 150 млрд рублів за три роки. Зокрема, у 2024 році російський бюджет отримає близько 39 млрд рублів, у 2025 році – 52 млрд рублів, а у 2026 році – 59 млрд рублів.
Як повідомлялося, уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.
На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйонів рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.
Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.