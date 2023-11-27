Оренда квартири коштує 80% зарплати: Рейтинг міст України за співвідношенням оренди до зарплати. ІНФОГРАФІКА

Аналітики двох українських компаній дослідили, який відсоток від середньої заробітної плати витрачається на оренду квартири середньої вартості в обласних центрах. Так, зазвичай винаймання помешкання "з’їдає" до 80% від зарплати, але все залежить від регіону та професії.

Про це йдеться в дослідженні маркетплейсу нерухомості DIM.RIA та сайту пошуку роботи Work.ua, передає LIGA.net.

Частка середньої заробітної плати, яка йде на оренду, залежить від регіону: що далі від лінії фронту, то відсоток зарплатні більший.

Найнижче співвідношення оренди та зарплати – в Херсоні: тут на винайм однокімнатної квартири припадає 21% середньої зарплати. Трохи більше обійдеться проживання у Харкові (34%) та Миколаєві (35%). Замикають п'ятірку доступних міст Суми та Чернівці (39%).

Найбільшу частку зарплати за винаймання однокімнатного помешкання доведеться викласти у Дніпрі (71% від середньої зарплати), Вінниці (73%), Полтаві (77%), Києві (78%) та Львові (80%).

У межах 42-45% середнього прибутку становить ціна за житло у Тернополі, Запоріжжі, Одесі, Кропивницькому та Чернігові. До прикладу, середня заробітна плата у Тернополі – 16 тис. грн, а середня ціна однокімнатної квартири – 6 643 грн.

Найбільша середня заробітна плата фіксується у Києві – 20 тис. грн, де середня вартість однокімнатної квартири з урахуванням всіх фільтрів також найвища – 15 517 грн. Таким чином частка витрат на оренду складає 78%.

У межах дослідження сформовано список професій із найбільшою кількістю вакансій: продавець-консультант, менеджер із продажу, водій, кухар, бухгалтер, касир, комплектувальник або вантажник, бармен або бариста, менеджер по роботі з клієнтами та офіс-менеджер.

Аналітики дослідили їхні середні заробітні плати у п'яти найбільших містах України та визначили частку витрат на оренду однокімнатної квартири.

У цьому дослідженні розглядали лише соло-оренду житла, тобто домогосподарство – це одна людина. Якщо квартиру винаймає родина, фінансовий тягар зменшується. Наприклад, у родині, де чоловік – водій, а дружина – вчителька англійської, частка витрат на оренду житла у Києві складе близько 30% проти 62% та 78%, якби вони мешкали окремо.









