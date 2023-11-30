Amazon представила чат-бот зі штучним інтелектом для бізнесу

Компанія Amazon презентувала чат-бот на основі штучного інтелекту.

Як пише TechCrunch, компанія заявила, що бот під назвою Q допомагатиме бізнесу виконувати такі завдання, як узагальнення великих документів або групових чатів та генерування контенту, передає Укрінформ.

Бот також може відповідати на запити клієнтів, створювати графіки, аналізувати дані та допомагати компаніям у кодуванні.

Q можна налаштувати, підключивши до додатків і програмного забезпечення, таких як Salesforce, Jira, Zendesk, Gmail і сховища Amazon S3.

За допомогою веб-додатку компанія може попросити Q проаналізувати, наприклад, з якими функціями продукту її клієнти мають проблеми та можливі шляхи їх вирішення або завантажити файл (документ Word, PDF, електронну таблицю тощо) і поставити запитання щодо цього файлу.

Щоб запобігти помилкам, Q пропонує користувачам перевіряти дії, які він збирається виконати, перш ніж вони будуть запущені.

Щоб зменшити ймовірність галюцинацій (тобто випадків, коли Q може вигадувати факти, що є поширеною проблемою генеративних систем ШІ), користувачі можуть налаштувати Q на отримання інформації лише з документів компанії, а не з будь-яких базових моделей.

Запускаючи Q, компанія Amazon пообіцяла захистити бізнес від позовів про порушення авторських прав.