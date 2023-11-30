У США представили законопроєкт про конфіскацію активів російських олігархів

Законодавці американського Конгресу представили проєкт закону, який дозволяє арешт активів російських олігархів для поповнення фонду відновлення України, – The Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act.

Текст документа оприлюднений на офіційному сайті автора документа, сенатора Шелдона Вайтхауса, передає Укрінформ.

"Путін та його друзі-олігархи відмивають свої брудні гроші, коли купують суперяхти, безцінні витвори мистецтва та інші дорогоцінні активи в країнах, де існує право. Ми маємо закрити доступ до притулків багатств олігархів і покарати тих, хто підтримує Путіна", – наголосив Вайтхаус.

Він підкреслив, що в разі ухвалення цей законопроєкт дасть адміністрації США додаткові інструменти, необхідні для більш оперативної конфіскації незаконно отриманих активів олігархів та передачі їх для підтримки України.

Співавтор документа, сенатор Ліндсі Грем наголосив, що диктатори, такі як Путін, дбають лише про себе та своїх наближених.

"В усіх російських олігархів – злочинних партнерів Путіна – треба відібрати їхні яхти, розкішні квартири та змусити їх заплатити за те, що вони є частиною бандитської групи – держави, яка насправді є мафіозною державою", – наголосив законодавець.

Загалом, співавторами законопроєкту виступили два сенатори й два конгресмени, які представляють обидві партії в Конгресі США.

Раніше повідомлялося, що російський Мінфін не очікує, що країни Заходу зважаться на подальше посилення санкцій проти РФ та масову конфіскацію заморожених російських активів за кордоном.