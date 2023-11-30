Експерти МАГАТЕ зафіксували вибухи поблизу Хмельницької АЕС

Експерти Міжнародного агентство з атомної енергії, які моніторть ситуацію на атомних станціях в Україні, заявили, що чули кілька вибухів поблизу Хмельницької АЕС минулої ночі.

Про це йдеться у звіті МАГАТЕ.

"На Заході України група МАГАТЕ, яка спостерігає за ситуацією на Хмельницькій АЕС, повідомила, що, перебуваючи у своїх приміщеннях, чула минулої ночі протягом 20 хвилин кілька вибухів у безпосередній близькості", – зазначили у документі.

Сама станція не постраждала, але інцидент показав – поки триває війна, усі АЕС України залишаються в небезпеці, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

"Весь світ переважно зосереджений – і це справедливо – на цілком реальних небезпеках, з якими стикається Запорізька АЕС… оскільки вона розташована на передовій, – зазначив Гроссі, маючи на увазі, що ця станція окупована російськими військами. – Але вчорашня подія нагадує про те, що ми не повинні забувати про інші ядерні об'єкти в Україні, яким потенційно теж загрожують ракетні та інші атаки".

За його словами, усі ядерні об'єкти України залишаються уразливими: або безпосередньо з огляду на ймовірні влучання ракет, або побічно – якщо буде порушено їх електропостачання.