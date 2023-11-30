Як пенсіонери можуть безкоштовно отримати 5 енергоефективних ламп. Пояснення від уряду

Нещодавно Кабінет міністрів вніс зміни до умов реалізації програми обміну ламп розжарювання на світлодіодні. Зокрема, уряд вирішив впровадити додаткову можливість отримання пенсіонерами по п’ять енергоефективних ламп безпосередньо у відділеннях "Укрпошти" за наявності пенсійного посвідчення.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, пенсіонерам не потрібно буде одразу нести старі лампи на обмін. Їх можна буде принести у відділення "Укрпошти" протягом місяця з моменту отримання п’яти додаткових світлодіодних ламп.

Перші лампи за новою хвилею програми будуть доступні з 5 грудня у всіх сільських відділеннях "Укрпошти" по всій країні, крім Київщини. На Київщині пенсіонери зможуть додатково обміняти лампи з 12 грудня. Про доступність ламп для обміну в решті населених пунктів буде повідомлено окремо.

Для того, щоб обміняти додаткові LED-лампи, пенсіонерам, які завітають у відділення, потрібно мати при собі паспорт, РНОКПП, пенсійне посвідчення та діючий номер телефону.

Додаткові енергоощадні лампи пенсіонери зможуть обміняти безкоштовно, доки світлодіоди будуть в наявності. Скористатися програмою обміну та отримати додаткові 5 ламп енергозбереження можуть і ті пенсіонери, які раніше вже обмінювали лампочки.

За попередніми оцінками економічний ефект від обміну ще 18 млн світлодіодних ламп дозволить сумарно економити одночасно до 1000 МВт, що дорівнює роботі блока атомної електростанції.

Як повідомлялося, програма з обміну ламп розжарювання на LED-лампи стартувала 31 січня 2023 року та реалізується в усіх регіонах України, крім зони бойових дій та тимчасово окупованих територій.

У межах реалізації першої та другої фази програми громадянами та юрособами було отримано більше 21 млн світлодіодних ламп. Уряд планує замінити ще близько 18 млн ламп розжарювання на енергоефективні, щоб зменшити навантаження на енергетичну систему країни.

Програма є складовою підтримки Європейським Союзом української енергетичної системи та має на меті надати українцям безкоштовно 50 млн лампочок. Фінансування на закупівлю 30 млн ламп уже надав ЄС, ще 5 млн – уряд Франції.