У військовій частині на Житомирщині знайшли мікросхеми з золотом і сріблом на 65 мільйонів
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна та Департамент аудиту Міноборони під час перевірки виявили мікросхеми з золотом, сріблом та платиною у військовій частині на Житомирщині.
У двох гаражах на території частини було знайдено блоки з невідомим вмістом. Після огляду зʼясувалось, що, згідно з паспортними даними, в блоках – орієнтовно 50 тонн необлікованих плат з вмістом дорогоцінних металів:
- 28 кілограмів золота;
- 60 кілограмів срібла;
- 590 грамів металів платинової групи.
Під час аудиту встановлено, що ці плати не перебували на обліку військової частини. Хоча одним із завдань підрозділу було – зберігати це майно, уточнили в Міноборони.
Обставини, як дорогоцінне майно зникло з обліку і чому зберігалося необлікованим, встановлюють.
Зазначається, що знайдені дорогоцінні плати знову поставлені на облік. Їхня оціночна вартість – 65,66 млн грн.
Матеріали внутрішнього аудиту будуть передані в правоохоронні органи для надання правової оцінки дій командира частини та притягнення його до відповідальності.