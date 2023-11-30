У військовій частині на Житомирщині знайшли мікросхеми з золотом і сріблом на 65 мільйонів

На території військової частини в Житомирській області знайшли мікросхеми з дорогоцінними металами, які не стояли на обліку. Їхня загальна вартість становила 65 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна та Департамент аудиту Міноборони під час перевірки виявили мікросхеми з золотом, сріблом та платиною у військовій частині на Житомирщині.

У двох гаражах на території частини було знайдено блоки з невідомим вмістом. Після огляду зʼясувалось, що, згідно з паспортними даними, в блоках – орієнтовно 50 тонн необлікованих плат з вмістом дорогоцінних металів:

28 кілограмів золота;

60 кілограмів срібла;

590 грамів металів платинової групи.

Під час аудиту встановлено, що ці плати не перебували на обліку військової частини. Хоча одним із завдань підрозділу було – зберігати це майно, уточнили в Міноборони.

Обставини, як дорогоцінне майно зникло з обліку і чому зберігалося необлікованим, встановлюють.

Зазначається, що знайдені дорогоцінні плати знову поставлені на облік. Їхня оціночна вартість – 65,66 млн грн.

Матеріали внутрішнього аудиту будуть передані в правоохоронні органи для надання правової оцінки дій командира частини та притягнення його до відповідальності.