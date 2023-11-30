НАЗК внесло бельгійську газову компанію Fluxys до переліку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло бельгійського незалежного оператора газової системи Fluxys до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що компанія сприяє експорту російського скрапленого природного газу (СПГ), що забезпечує фінансування російського вторгнення в Україну.

Зокрема, Fluxys надає потужності для зберігання та перевалки російського скрапленого газу "Ямал СПГ" на своєму терміналі в Зебрюгге.

Мажоритарна частка "Ямал СПГ" належить російській газовій компанії "Новатек", яка безпосередньо причетна до фінансування військової агресії та воєнних злочинів в Україні.

"Детальний аналіз, проведений Міжнародним інститутом енергетичної економіки та фінансового аналізу (IEEFA) у 2022 році, показав, що Fluxys та її акціонери отримували прибуток, сприяючи експорту російського СПГ на ринки Азії, Південної Америки та Близького Сходу, особливо в зимові місяці 2021-2022 років, що загострювало європейську енергетичну кризу та збільшувало прибутки для "Новатек", – пояснили в НАЗК.

"Новатек" належить російським олігархам Леоніду Міхельсону і Геннадію Тимченку, які входять до найближчого оточення президента РФ Путіна.

Компанія є найбільшим приватним виробником природного газу в Росії. У липні 2014 року компанію внесли до санкційних списків США і Канади. У 2016 році США запровадили санкції проти кількох дочірніх компаній "Новатека".

Основними акціонерами Fluxys є бельгійські муніципалітети (77,41%) і федеральний уряд Бельгії (3,44%).

Fluxys продовжувала співпрацю з "Ямал СПГ" та "Новатек" протягом 2022 року та у 2023 році. За оцінками міжнародних експертів, Росія очікує отримати до 800 млн євро податкових надходжень експорту, що можливий завдяки перевалці СПГ у Зебрюгге у 2023 році.

Лише 7% цього газу прямує на ринки ЄС. Fluxys отримує за цю послугу 50 млн євро на рік за довгостроковим контрактом, підписаним у 2015 році, через рік після того, як Росія анексувала Крим і почала війну на Сході України.