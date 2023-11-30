НАЗК внесло бельгійську газову компанію Fluxys до переліку спонсорів війни
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Зазначається, що компанія сприяє експорту російського скрапленого природного газу (СПГ), що забезпечує фінансування російського вторгнення в Україну.
Зокрема, Fluxys надає потужності для зберігання та перевалки російського скрапленого газу "Ямал СПГ" на своєму терміналі в Зебрюгге.
Мажоритарна частка "Ямал СПГ" належить російській газовій компанії "Новатек", яка безпосередньо причетна до фінансування військової агресії та воєнних злочинів в Україні.
"Детальний аналіз, проведений Міжнародним інститутом енергетичної економіки та фінансового аналізу (IEEFA) у 2022 році, показав, що Fluxys та її акціонери отримували прибуток, сприяючи експорту російського СПГ на ринки Азії, Південної Америки та Близького Сходу, особливо в зимові місяці 2021-2022 років, що загострювало європейську енергетичну кризу та збільшувало прибутки для "Новатек", – пояснили в НАЗК.
"Новатек" належить російським олігархам Леоніду Міхельсону і Геннадію Тимченку, які входять до найближчого оточення президента РФ Путіна.
Компанія є найбільшим приватним виробником природного газу в Росії. У липні 2014 року компанію внесли до санкційних списків США і Канади. У 2016 році США запровадили санкції проти кількох дочірніх компаній "Новатека".
Основними акціонерами Fluxys є бельгійські муніципалітети (77,41%) і федеральний уряд Бельгії (3,44%).
Fluxys продовжувала співпрацю з "Ямал СПГ" та "Новатек" протягом 2022 року та у 2023 році. За оцінками міжнародних експертів, Росія очікує отримати до 800 млн євро податкових надходжень експорту, що можливий завдяки перевалці СПГ у Зебрюгге у 2023 році.
Лише 7% цього газу прямує на ринки ЄС. Fluxys отримує за цю послугу 50 млн євро на рік за довгостроковим контрактом, підписаним у 2015 році, через рік після того, як Росія анексувала Крим і почала війну на Сході України.