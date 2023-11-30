СБУ підірвала стратегічну залізницю Росії, яка веде до Китаю, – джерела

Працівники Служби безпеки провели спецоперацію в російській Бурятії, влаштувавши вибух у Північномуйському тунелі ім. Бессолова. Цей шлях веде до Китаю та використовується для військових поставок.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Зокрема, вночі стався вибух на Байкало-Амурській магістралі. Саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова в Бурятії. Це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між Китаєм та Росією, який РФ використовує для військових поставок.

Внаслідок спецоперації СБУ цей шлях наразі паралізовано.

За даними джерела, під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухових пристрої. Російські спецслужби та залізничники наразі намагаються мінімізувати наслідки вибуху.