"Укренерго" прогнозує ввечері дефіцит електроенергії

НЕК "Укренерго" прогнозує дефіцит в енергосистемі у вечірні години з 16:00 до 18:00 і закликає громадян ощадливо споживати електроенергію.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Енергосистема зазнає перевантаження. Диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує дефіцит електроенергії в енергосистемі у вечірні години з 16:00 до 18:00. Застосування графіків відключень не прогнозується. Але, будь ласка, сьогодні протягом дня і до 18:00 споживайте електроенергію ощадливо!", – йдеться у повідомленні.

Як пояснили енергетики, споживання електроенергії зростає через зниження температури та одночасне підключення до мережі багатьох споживачів, які були знеструмлені через негоду.

Також в "Укренерго" повідомили, що вночі артилерійськими обстрілами була пошкоджена теплоелектроцентраль (ТЕЦ) в південному регіоні. Є руйнування будівель та обладнання. Теплопостачання споживачів не припинялось, можливості для електропостачання обмежені.

Водночас у роботу включився блок на одній з теплових електростанцій.

Загалом "Укренерго" повернуло в роботу всі магістральні високовольтні лінії у південному регіоні, що були пошкоджені внаслідок негоди. Надійність живлення регіону повністю відновлено.

Експорт електроенергії 30 листопада відсутній. Імпорт здійснюється переважно у вечірні та нічні години зі Словаччини, Румунії, Молдови загальним обсягом 690 МВт-год.