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"Укренерго" прогнозує ввечері дефіцит електроенергії

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"Укренерго" прогнозує ввечері дефіцит електроенергії
НЕК "Укренерго" прогнозує дефіцит в енергосистемі у вечірні години з 16:00 до 18:00 і закликає громадян ощадливо споживати електроенергію.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Енергосистема зазнає перевантаження. Диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує дефіцит електроенергії в енергосистемі у вечірні години з 16:00 до 18:00. Застосування графіків відключень не прогнозується. Але, будь ласка, сьогодні протягом дня і до 18:00 споживайте електроенергію ощадливо!", – йдеться у повідомленні.

Як пояснили енергетики, споживання електроенергії зростає через зниження температури та одночасне підключення до мережі багатьох споживачів, які були знеструмлені через негоду.

Також в "Укренерго" повідомили, що вночі артилерійськими обстрілами була пошкоджена теплоелектроцентраль (ТЕЦ) в південному регіоні. Є руйнування будівель та обладнання. Теплопостачання споживачів не припинялось, можливості для електропостачання обмежені.

Водночас у роботу включився блок на одній з теплових електростанцій.

Загалом "Укренерго" повернуло в роботу всі магістральні високовольтні лінії у південному регіоні, що були пошкоджені внаслідок негоди. Надійність живлення регіону повністю відновлено.

Експорт електроенергії 30 листопада відсутній. Імпорт здійснюється переважно у вечірні та нічні години зі Словаччини, Румунії, Молдови загальним обсягом 690 МВт-год.

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Топ коментарі

  • Сергей Бойко e1d0fdc0
    Да , да ,всё попередники виноваты ! А то что зелёные при в ласти с 2019 года , во ВСЕХ институтах власти , это не важно.
  • Stanislav Bryzhyk
    Свою роботу робіть, дегенерати, а не прикривайтесь папєрєднікамі! У вас чотири роки у владі було, в лампових умовах монобільшості, які і не снились папєрєднікам! Можна було збудувати Сінгапур. А ума і знань вистачило тільки на домікі з машиночькамі, бо мама любіт скорасть... а тепер на папереднікав гавкать ще й вистачає наглості!!
  • Misha1958 UA
    А что Вы делали, что бы не было дефицита. А ничего. целое лето грели мягкие места, на котором сидят да получали завышенные зарплаты. А теперь у них дефицит. Вернули страну в каменный век и умничают. Достали уже. Если человек оплачивает вовремя, значит и пользоваться должен на свое усмотрение. А что бы его обеспечить, это уже Ваши проблемы, а не потребителя. Вот это и будет по Европейски
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