Польща вимагатиме відновити дозвільну систему для українських перевізників, – Моравецький
Як пише WNP, про це він сказав журналістам у середу в Сеймі, передає "Європейська правда".
"Дуже важливо, щоб міністр інфраструктури дав відповідні доручення Раді міністрів інфраструктури ЄС, щоб ми повернулися до попередньої дозвільної системи", – заявив Моравецький.
"Дозвільна система працювала добре. Ми будемо наполягати на тому, щоб ця система дозволів була відновлена", – підкреслив він.
Глава польського уряду додав, що визнає низку аргументів протестувальників, і однією з вимог було саме відновлення дозволів для перевізників з України на в'їзд до ЄС.
"Наша делегація в Києві домовилася про певні зміни, які, можливо, призведуть до того, що ті вантажівки, які повертаються порожніми через кордон, будуть пропущені, що вже зменшить принаймні до певної міри цей затор і цей протест водночас", – сказав також Моравецький.
Міністр інфраструктури Польщі Альвін Гаядхур представив у Сеймі інформацію про поточну ситуацію на кордоні з Україною.
Він розповів, що протягом трьох годин розмовляв з представниками перевізників. За словами міністра, вдалося досягти деяких позитивних рішень, зокрема, протестувальники відмовилися від блокади ще двох пунктів пропуску.
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Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили пункт пропуску "Медика – Шегині".
Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.
Переговори українських урядовців з протестувальниками результату не дали, а голова Держагентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм наголосив, що деякі вимоги польських перевізників Україна навіть не обговорюватиме.