Ціни на бензин та дизпаливо у мережах АЗС за місяць знизилися на гривню за літр

Упродовж листопада середня ціна по країні на бензин марки А-95 зменшилася на 1,16 грн і склала 54,36 грн/л, бензин А-95+ здешевшав на 79 копійок – до 57,57 грн/л, а дизельне пальне – на 1,37 грн, до 54,3 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що значне зниження цін на пальне фіксувалося 24-27 листопада завдяки акційним пропозиціям мереж, які були приурочені "чорній" п’ятниці.

Проте за місяць на станціях державної мережі "Укрнафта" всі види пального здешевшали на 2 грн: бензин А-95 – до 51,9 грн/л, бензин А-95+ – до 53,9 грн/л, дизпаливо – до 52,9 грн/л.

На ОККО і WOG дизельне пальне здешевшало на 1 грн, до 56,99 грн/л.

Бензини А-95 і А-95+ у мережі UPG за місяць здешевшали на 1 грн, до 53,9 і 55,9 грн/л відповідно, дизпальне – на 2 грн, до 52,9 грн/л.

Консолідована мережа АЗС групи "Приват" (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, знизила ціни на бензини на 2,5 грн, на ДП – 1,5 грн. Зокрема бензин марки А-95 здешевшали до 53,5 грн/л, А-95+ – до 54 грн/л, дизельне пальне – до 53,5 грн/л.

Мережі AMIC, Shell, SOCAR, "Авантаж 7", Prime, "Автотранс", Prime, "Укр-Петроль", Mango, "Рур Групп", Marshal та інші знизили ціни на пальне в межах 0,5-2,5 грн.