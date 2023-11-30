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Київ повернувся до рейтингу найдорожчих міст світу, його очолили Цюріх та Сінгапур (оновлено)

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Київ повернувся до рейтингу найдорожчих міст світу, його очолили Цюріх та Сінгапур (оновлено)
Цьогорічний рейтинг найдорожчих у світі міст для проживання очолили Цюріх та Сінгапур, Київ опинився на 132 сходинці.

Про це свідчать дані Всесвітнього індексу вартості життя за 2023 рік від Economist Intelligence Unit (EIU).

Загалом, за даними аналітиків, в середньому у світі ціни зросли на 7,4% у річному вираженні у місцевій валюті. Водночас темпи інфляції сповільнилися з 8,1%, про які повідомлялося в торішньому опитуванні. Утім, вона все ще залишається значно вищою за показники у 2017-2021 роках.

Цього року до рейтингу найдорожчих міст повернувся Київ, минулоріч він до дослідження не увійшов. Зараз столиця України посідає у ньому 132 місце, хоча у 2021 році була 118-ою.

А найдорожчим містом цього року визнали Сінгапур, він очолює рейтинг вд’вяте за останні 11 років. На другому місці опинився Цюріх, який піднявся одразу на п’ять сходинок у порівнянні з минулий роком. Цьому сприяли сильний швейцарський франк, а також високі ціни на харчі, товари для дому та відпочинку. Трійку лідерів замикає Нью-Йорк, який минулого року ділив перше місце із Сінгапуром.

Київ повернувся до рейтингу найдорожчих міст світу, його очолили Цюріх та Сінгапур 01

Західноєвропейські міста, включно з Копенгагеном, Дубліном і Віднем, займають близько половини перших 20 місць. Зростання цін – одна з причин. Інша полягає в тому, що Європейський центральний банк підвищував процентні ставки шість разів у 2023 році, щоб приборкати інфляцію. Це призвело до підвищення курсу євро на 7% щодо долара.

Найбільше в рейтингу впали Москва та Санкт-Петербург, які опустилися на 105 позицій до 142-го та на 74 позиції до 147-го місця відповідно. Причиною став обвал рубля внаслідок санкцій та високий рівень військових втрат.

ТОП-10 найдорожчих міст у світі для проживання:

  • Цюріх та Сінгапур;
  • Женева;
  • Нью-Йорк;
  • Гонконг;
  • Лос-Анджелес;
  • Париж;
  • Тель-Авів;
  • Копенгаген;
  • Сан-Франциско.

Аналітики порівнюють понад 400 цін на більше ніж 200 продуктів та послуг у 173 містах світу. EIU також досліджує різні підприємства, щоб зрозуміти, наскільки сильно коливалися ціни за останній рік.

Топ коментарі

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Подача новини унікальна. Київ увійшов до списку 195 самих дорогих столиць світу! Звичайно ж увійшов. Було б печально, якби не увійшов по причині зняття статусу столиці незалежної держави.
  • Алекс Скела
  • The Fifth Third
    найбільш прикольно в цій новині те що в Сінгапурі працюють оффшорні програмісти

    колись, на зорі техно-капіталізму стверджувалося, що людей в оффшорі наймають для заощадження витрат

    ага, заощадили в Сінгапурі
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