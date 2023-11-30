Власники закритого за відмивання коштів онлайн-казино "Айбокс Банку" оскаржили його ліквідацію у суді
Нацбанк планує захищати правомірність своїх рішень щодо цих банків, повідомляє пресслужба регулятора.
Як повідомлялося, 7 березня правління Національного банку ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії у АТ "Айбокс Банк" та його ліквідацію через систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.
Серед іншого, банк неналежним чином виконував обов’язки щодо перевірки клієнтів, які здійснювали діяльність з надання послуг з організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покеру. За даними БЕБ, таким чином банк сприяв ігровому бізнесу в ухиленні від сплати податків на 400 млн грн.
Акціонерами "Айбокс-Банку" є Володимир Дробот, який володіє 73,92% акцій, та Альона Шевцова, яка володіє 24,98% акцій.
За даними СБУ, керіники банку допомогли підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд грн. СБУ повідомило про підозру Шевцовій та двом топменеджерам банку.
Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АКБ "Конкордˮ та його ліквідацію з 1 серпня 2023 року за систематичне порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.