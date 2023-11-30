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Нацбанк оштрафував кредитну спілку профспілок МВС

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Нацбанк оштрафував кредитну спілку профспілок МВС
Національний банк України (НБУ) оштрафував дві кредитні спілки за несвоєчасне подання звітності.

Відповідне рішення НБУ ухвалив 30 листопада, воно набуває чинності з 1 грудня, повідомляє пресслужба регулятора.

Штрафні санкції застосовано до таких кредитних спілок:

  • Кредитна спілка профспілок МВС України – штраф у розмірі 1 700 грн;
  • Кредитна спілка "Ощад каса" – штраф у розмірі 1 700 грн.

Сплатити штраф кредитні спілки зобов'язані упродовж семи робочих днів із дня отримання постанови про накладення штрафу.

Постанова про накладання штрафу набирає чинності з 1 грудня 2023 року.

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