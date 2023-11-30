Словацькі перевізники почнуть блокувати кордон з Україною із завтрашнього дня (оновлено)

Спілка перевізників Словаччини (UNAS) вже завтра планує заблокувати рух вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Вишнє Нємецке", суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород".

Початок акції заплановано 1 грудня о 16:00, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"На виїзд зі Словаччини будуть пропускати по 4 вантажівки на годину. При цьому перевезення гуманітарної та військової допомоги, живих тварин, пального та охолоджених вантажів блокуватися не буде", – зазначається у повідомленні.

У Державній митній службі України уточнили, що блокування не стосуватиметься автомобілів, які в'їжджатимуть у Словаччину, тобто виїзд з України здійснюватиметься без обмежень.

При цьому станом на ранок 30 листопада на українсько-словацькому кордоні у Закарпатські областівже утворилися черги:

біля пункту пропуску "Ужгород - Вишнє Нємецьке" у черзі на виїзд з України (е-черга) зареєстровано 1452 вантажівок, у черзі на в'їзд на території Словаччини стоять близько 500 автомобілів;

біля пункту "Чоп(Тиса) - Захонь" на виїзд з України у е-черзі очікують 3034 вантажних автомобілів, у черзі на в'їзд на території Словаччини стоять 770;

біля пункту пропуску "Дякове - Халмеу" виїзду з України у е-черзі чекає 748 авто, черга на в'їзд – 150 вантажівок.

Як повідомлялося, 21 листопада на території Словаччини місцеві перевізники вже блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке" на кордоні з Україною. Однак наступного дня блокаду зняли.

Спілка автоперевізників Словаччини (UNAS) погрожувала заблокувати перетин кордону зі словацької сторони для українських перевізників, якщо Єврокомісія не скасує "транспортний безвіз" з Україною.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили пункт пропуску "Медика – Шегині".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.

Переговори українських урядовців з протестувальниками результату не дали, а голова Держагентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм наголосив, що деякі вимоги польських перевізників Україна навіть не обговорюватиме.