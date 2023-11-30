Суд остаточно виправдав колишнього голову Рахункової палати Магуту у справі про привласнення квартири
Таке рішення Апеляційна палата ВАКС ухвалила 27 листопада, повідомляє "Слово і діло".
"Вирок Вищого антикорупційного суду від 6 квітня 2023 року залишити без змін, а апеляційні скарги прокурора та захисників – без задоволення. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку протягом трьох місяців", – йдеться у рішенні колегії суддів.
Як повідомлялося, у квітні колегія суддів ВАКС виправдала ексголову Рахункової палати Романа Магуту, Марію Шулежко та її родича, яких НАБУ підозрювало в незаконній приватизації двокімнатної службової квартири в Києві.
У пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) тоді заявили про намір оскаржити це рішення суду.
Нагадаємо, 17 листопада 2017 року правоохоронці повідомили про підозру голові Рахункової палати Роману Магуті у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
Досудове розслідування встановило, що з січня 2014 року до березня 2015 року він готував та підписував низку службових документів, чим сприяв незаконному відчуженню двокімнатної службової квартири у приватну власність родича Шулежко. Через кілька днів після цього, він подарував квартиру самій Шулежко.