Університет "Метінвест Політехніка" провів першу міжнародну конференцію з відбудови України
Конференція пройшла 29–30 листопада 2023 року в Запоріжжі за підтримки групи "Метінвест" та міжнародних партнерів, повідомляє пресслужба металургійного холдингу.
"Головна мета конференції – сприяння повоєнному відновленню України за допомогою науки як невіддільного елементу майбутнього. Адже нинішнім студентам "Метінвест Політехніки" належить відбудовувати й Україну, й вітчизняну промисловість", – зазначається у повідомленні.
У конференції взяли участь близько 200 представників бізнесу, науковців та освітян, серед них – топменеджери групи "Метінвест" та її підприємств, науковці з Австралії та України, науковці провідних технічних вишів та інституцій Києва, Вінниці, Харкова, Дніпра, Львова та інших міст, а також студенти "Метінвест Політехніки".
"Одним із наших завдань було оцінити стан справ у галузі освіти, а також закласти фундамент для розвитку науки та проведення досліджень для відновлення країни. Проведення конференції свідчить про нашу відкритість і залученість студентів до роботи університету. Ми плануємо розвивати цей напрям і надалі. Маємо намір залучити до конференцій і аспірантів, яким також хочемо надати можливість навчатися у "Метінвест Політехніці", – наголосив ректор технічного університету Олександр Поважний.
Також на конференції обговорювали шляхи та засоби зеленого переходу української металургії, нові технології прямого відновлення заліза, перспективи галузі, зокрема екологічну металургію та сучасні eco-friendly практики.
Освітній блок було присвячено викликам та перспективам трансформації інженерної освіти, металургійній освіті та науці в сучасному університеті, впровадженню інноваційних форматів інженерної освіти. А на технічній панелі, зокрема, розглянули інтелектуальні системи управління, робототехнічні та мехатронні комплекси, програмне та інформаційне забезпечення комп’ютеризованих систем управління бізнес-процесами.
"Я хочу звернутися до кожного студента, викладача та учасника конференції. Ви – наша надія. Не лише надія індустрії на побудову нового стандарту для металургійної та гірничої промисловості, зеленого переходу, що об’єднає українські та європейські виробничі потужності, але й надія всієї України. Саме вам доведеться використати свій потенціал і знання, набуті, зокрема й на цій конференції, задля відбудови нашої країни, найрізноманітніших її секторів після війни", – наголосив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.
Як повідомлялося, університет "Метінвест Політехніка" заснувала група "Метінвест" у червні 2020 року, а у 2022 році пройшов перший набір студентів. Він має стати університетом майбутнього, який надає нові широкі можливості для молоді.
Головна мета проєкту – поява в Україні вищої освіти європейського рівня. В університеті навчаються люди, які обрали для себе потрібні на ринку праці технічні спеціальності. Найкращим студентам група "Метінвест" гарантує перше робоче місце, фінансову та інші мотивації. Зараз студентами "Метінвест Політехніки" є понад 690 людей.