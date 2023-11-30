Дефолт китайського гіганта Evergrande: Забудовник намагається уникнути ліквідації

China Evergrande Group – найбільший у світі забудовник із заборгованістю – намагається в останню хвилину запобігти потенційно неминучій ліквідації за допомогою пропозиції реструктуризації боргу.

Як пише Reuters із посиланням на джерела, компанія має час до судового засідання Гонконгу 4 грудня, щоб представити "конкретну" переглянуту пропозицію реструктуризації боргу для офшорних кредиторів.

Але джерела повідомили, що кредитори навряд чи приймуть нову пропозицію Evergrande з огляду на низькі перспективи відновлення і зростаюче занепокоєння щодо майбутнього девелопера.

Напередодні слухання, коли Високий суд Гонконгу винесе рішення щодо клопотання про ліквідацію, цього тижня Evergrande запропонувала обміняти частину боргу, що належить офшорним кредиторам, на власний капітал компанії та двох підрозділів, що котируються на біржі в Гонконзі, а решту погасити "сертифікатами", забезпеченими офшорними активами.

Офшорні активи включають міноритарні пакети акцій розробника в інших компаніях і його дебіторську заборгованість, і сертифікати будуть викуплені Evergrande, коли вона успішно продасть активи. Очікується, що план не потребуватиме схвалення регуляторних органів, оскільки китайські регулятори заборонили розробнику випускати нові облігації.

Нова пропозиція також пропонує кредиторам 17,8% акцій Evergrande на додаток до жовтневої пропозиції, про яку раніше повідомляло агентство Reuters, про 30% акцій у кожному з двох гонконгських підрозділів – Evergrande Property Services Group і Evergrande New Energy Vehicle Group.

За словами джерел, багато кредиторів були незадоволені жовтневими умовами, оскільки вони передбачали значне скорочення інвестицій, що змусило Evergrande з усіх сил намагатися "підсолодити" угоду, що могло стати її останньою спробою уникнути ліквідації.

Якщо суд Гонконгу винесе розпорядження про ліквідацію Evergrande, буде призначено тимчасового ліквідатора, а потім офіційного ліквідатора, який візьме під контроль і організує продаж активів компанії для погашення боргів.