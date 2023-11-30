Фінансові компанії погіршили очікування на наступні пів року, – опитування

Оцінки стійкості фінансового сектору до значних негативних подій залишалися на високому рівні впродовж року. Понад 90% респондентів оцінили стійкість сектору як середню та вище середньої.

Про це свідчать результати "Опитування про системні ризики фінансового сектору" за листопад 2023 року, оприлюднені Національним банком України.

За даними опитування, респонденти вдруге поспіль поліпшили власні оцінки поточного стану фінансового сектору. Більша частина опитаних оцінили стан як добрий чи дуже добрий і лише 6% – як поганий.

Про поліпшення стану фінсектору за останні шість місяців повідомила половина респондентів. Жоден із опитаних не заявив про його погіршення.

Поволі поліпшуються оцінки загального рівня ризику у фінсекторі. Частка респондентів, які вважали його високим чи дуже високим, зменшилася з 58% до 50%. Близько половини опитаних вважають рівень ризику середнім.

Схильність фінустанов до ризику за пів року помітно підвищилася. Про це звітували майже 40% респондентів (найбільша частка від запровадження опитування).

Попри позитивні тенденції, очікування фінустанов на наступні пів року помітно погіршилися. Частка респондентів, що очікують погіршення стану фінсектору, збільшилася до 32% порівняно з травнем (3%), водночас зменшилася кількість опитаних, які очікують позитивних змін.

Джерелом найвищого ризику від початку повномасштабного вторгнення залишається війна з Росією. До п’ятірки найвагоміших ризиків увійшли ризики припливу іноземного капіталу (вперше з травня 2022 року) та якості законодавства й податкової системи (вперше з листопада 2019 року).

Опитування про системні ризики фінансового сектору вивчає сприйняття найбільшими банками та небанківськими фінансовими установами поточних і потенційних ризиків для фінансового сектору та проводиться Національним банком України двічі на рік. Його результати відображають оцінку топменеджерами фінустанов стану фінансового сектору за минулі шість місяців та очікування на наступні пів року.

Опитування проводилося з 9 до 24 листопада 2023 року за участю керівників 22 банків, 10 страховиків і трьох інвестиційних компаній.