Німеччина виділила Україні 50 мільйонів євро на фінансування програми пільгових кредитів
Документ 30 листопада підписав міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє пресслужба Мінфіну.
"Кошти будуть спрямовані на рефінансування витрат за Програмою "Доступні кредити 5-7-9%", що дозволить й надалі забезпечувати доступ малому і середньому бізнесу до пільгового кредитування", – наголосив Марченко.
"Минулого року KfW надав 150 млн євро для програми 5-7-9, а тепер ми з задоволенням розширюємо підтримку на додаткові 50 млн євро. Ці кошти є важливою складовою німецько-українського співробітництва задля розвитку, загальна сума якого лише у 2023 році склала більше ніж 600 млн. євро", – зазначила керівниця штабу керівник Федерального міністерства економічного розвитку та співробітництва (BMZ) по Україні Ульріке Хопп-Нішанка.
Як повідомлялося, за час дії воєнного стану у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" українські банки видали кредитів на загальну суму 161,4 млрд грн, з них на інвестиційні цілі – лише на 10,37 млрд грн. Ще 9,08 млрд грн становлять антикризові кредити, 3,75 млрд грн – рефінансування попередньо отриманих кредитів, 35,71 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників, 58,11 млрд грн – на антивоєнні цілі.