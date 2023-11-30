Німеччина виділила Україні 50 мільйонів євро на фінансування програми пільгових кредитів

Україна підписала угоду з німецькою Кредитною установою для відбудови (KfW) для отримання гранту у розмірі 50 млн євро на фінансування програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Документ 30 листопада підписав міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Кошти будуть спрямовані на рефінансування витрат за Програмою "Доступні кредити 5-7-9%", що дозволить й надалі забезпечувати доступ малому і середньому бізнесу до пільгового кредитування", – наголосив Марченко.

"Минулого року KfW надав 150 млн євро для програми 5-7-9, а тепер ми з задоволенням розширюємо підтримку на додаткові 50 млн євро. Ці кошти є важливою складовою німецько-українського співробітництва задля розвитку, загальна сума якого лише у 2023 році склала більше ніж 600 млн. євро", – зазначила керівниця штабу керівник Федерального міністерства економічного розвитку та співробітництва (BMZ) по Україні Ульріке Хопп-Нішанка.

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Як повідомлялося, за час дії воєнного стану у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" українські банки видали кредитів на загальну суму 161,4 млрд грн, з них на інвестиційні цілі – лише на 10,37 млрд грн. Ще 9,08 млрд грн становлять антикризові кредити, 3,75 млрд грн – рефінансування попередньо отриманих кредитів, 35,71 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників, 58,11 млрд грн – на антивоєнні цілі.