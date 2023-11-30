Країни ЄС узгодили пакет фінансової підтримки України на 50 мільярдів євро, – єврокомісар

Європейський комісар з питань бюджету Йоханнес Ган заявляє, що пропозицію Європейської Комісії підтримати Україну кредитами та грантами на суму 50 млрд євро протягом наступних чотирьох років ніхто не заперечує.

Про це Ган заявив під час брифінгу, передає Sky News.

Уряди ЄС торгуються щодо перегляду довгострокового бюджету блоку з 27 країн після того, як Комісія запропонувала, щоб країни ЄС виділили додаткові кошти до спільного бюджету, більшість із яких – для України.

"Центральне – це підтримка України. Це ніхто не заперечує, навіть за масштабом", – сказав він.

Водночас у уряді Угорщини знову заявили, що блокуватимуть збільшення спільного бюджету ЄС, 50 млрд євро з якого мають піти на фінансову підтримку Києва, пише "Європейська правда".

Голова адміністрації угорського прем’єр-міністра Гергей Гуяш на засіданні уряду заявив, що Будапешт вважає невиправданою додаткову допомогу для Україні в той час, як ЄС "незаконно" заморозив кошти для Угорщини.

Як повідомлялося, Єврокомісія 20 червня запропонувала створити спеціальний інструмент фінансування обсягом близько 50 млрд євро, який забезпечить послідовну, передбачувану підтримку України на період 2024-2027 років.

За словами голови Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн, цей фінансовий резерв дозволить ЄС "калібрувати нашу фінансову підтримку відповідно до розвитку ситуації на місцях, тому що ми знаємо, що війна вимагає від нас надзвичайної гнучкості".

За словами фон дер Ляєн, загальна фінансова допомога Україні від ЄС уже становила 30 млрд євро, що раніше не було передбачено бюджетом ЄС.