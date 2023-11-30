Єврокомісія представить план використання заморожених активів Росії для відновлення України 12 грудня

Європейська Комісія планує 12 грудня оприлюднити законодавчу ініціативу щодо використання податку на прибуток із заморожених російських активів – розміром у 211 млрд євро – для допомоги Україні.

"ЄК попередньо планує 12 грудня оприлюднити пропозиції щодо законопроєкту про запровадження податку на непередбачений прибуток від заморожених активів", – пише Bloomberg із посиланням на джерела, передає Інтерфакс-Україна.

Уточнюється, що ці податки планують направити "на допомогу у відновленні України".

За словами співрозмовника агентства, проєкт також передбачає пояснення того, чому пропозиція ЄС не суперечитиме оподаткуванню у країнах-членах Союзу.

Проте деякі країни ЄС висловлюють стурбованість щодо пропозиції ЄК. Так, Бельгія, Німеччина, Франція, Італія та Люксембург висловили обережність щодо прискорення процесу ухвалення відповідного законодавства, закликали до більш поступового підходу.

За даними від осіб, знайомих із ситуацією, минулого тижня вони заявили решті держав ЄС, що Єврокомісії слід почати з більш неофіційного документа. На їхню думку, висувати офіційну пропозицію передчасно.

Джерела повідомили, що 6 грудня з цього питання пройде зустріч ЄК із експертами з різних країн союзу.

Якщо план Єврокомісії ухвалять 12 грудня, лідери ЄС зможуть його розглянути на саміті в Брюсселі пізніше в грудні.

Як повідомлялося, лідери країн ЄС під час саміту у Брюсселі наприкінці жовтня в цілому схвалили план, який передбачає спрямування мільярдів євро прибутків, отриманих від заморожених російських активів, на допомогу Україні.

Лідери країн ЄС також закликали Єврокомісію прискорити підготовку конкретних юридичних пропозицій для реалізації цього плану. Очікується, що Єврокомісія надасть конкретні правові пропозиції на початку грудня.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз дійшов висновку, що не може законно конфіскувати заморожені російські активи на загальну суму понад 200 млрд євро, і замість цього зосередиться на використанні цих активів для отримання прибутку, який можуть спрямувати на відновлення України.

Більше половини цих активів розміщено у готівці та депозитах, тоді як "значна кількість" інвестована в цінні папери, які перетворяться на готівку в міру їх погашення в найближчі два-три роки. Значна частина цих коштів знаходиться в Бельгії в європейському депозитарії Euroclear, прибуток від їх інвестування склав близько 3 мільярдів євро за перші три квартали цього року. Ці прибутки вже підлягають оподаткуванню, свідчать квартальні результати Euroclear. Його звітність свідчить про те, що Росія не матиме претензій на чисті прибутки, оскільки вони належать депозитарію.

Своєю чергою Бельгія оголосила, що створить спеціальний український фонд обсягом 1,7 млрд євро, до якого зараховуватимуть надходження від податків на доходи із заморожених російських активів, передусім у Euroclear.