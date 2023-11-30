Госпіталь для ветеранів у Києві продовжує витрачати десятки мільйонів на ремонт за завищеними цінами

Комунальне підприємство "Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни" Київської міськради 20 листопада за результатами тендеру замовив ТОВ "Альфа індастріал констракшн" ремонт будівлі за 52 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, роботи повинні виконати до кінця 2024 року. Підрядник отримав замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

При цьому кошторисні ціни будматеріалів завищені у кілька разів:

гідроізоляційну суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystaliser у кошторисі врахували по 185 грн за кілограм (з ПДВ), хоча у вільному продажу її можна купити по 36 грн або вп’ятеро дешевше.

засіб для захисту від капілярної вологи Ceresit CO 81 врахували по 639 грн за літр, хоча на сайті виробника "Хенкель Баутехнік (Україна)" таку суміш продають вдвічі дешевше – по 257 грн/л.

шпатлівку полімерцементну армовану Ceresit CT 29 враховано по 30 грн/кг, хоча "Епіцентр" пропонує її всього по 14 грн/кг.

грунтовку MGF Betom-Kontakt у кошторисі врахували по 227 грн/кг. Інтернет-магазин будівельних матеріалів "Budstore" продає її по 59 грн/кг, а фірма "Анжіо" – по 73 грн/кг. Тобто ціна грунтовки у кошторисі в 3-4 рази дорожча.

дизель генератор 400/230В, 50 Гц, 182 кВА (146 кВт) включили в кошторис по 5,4 млн грн. Подібний за властивостями генератор можна знайти у продажу по 1,8 млн грн, або втричі дешевше.

моноблок ВЕЛЛЕЗн 120-200 врахували по 83 274 грн/шт. Такий моноблок продається в інтернет магазинах Rozetka, Ohrana та Triniti-SB по 30 876 грн/шт.

ІР-відеокамери Hikvision DS-2CD1121-I(F) включили по 5 832 грн/шт. Магазини "Відеокомплект" та "Bezpeka Veritas" продають їх по 2 679 грн, що вдвічі дешевше. "Епіцентр" пропонує такі камери по 2 233 грн/шт.

Як повідомлялося, минулого тижня "Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни" КМДА попри численні публікації про завищені ціни на своїх тендерах оголосив нові тендери на ремонт свого головного корпусу загальною вартістю 288 млн грн. Після цього загальна вартість робіт може перевищити 1,36 мільярда гривень.

Директором "Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни" є Борис Борисов, уповноваженою особою – Олена Пономарьова. Департамент охорони здоров’я КМДА з 2017 року очолює Валентина Гінзбург.

Директором та власником "Альфа індастріал констракшн" є Юрій Неборак. У 2020 році Неборак деякий час працював державним інспектором в Офісі великих платників податків Державної податкової служби України.

А у 2010-2013 роках він був співзасновником фірми "Технології безпеки "Триггер" разом з Анатолієм Кобилянським. Останній був у 2010-2014 років помічником народних депутатів Владислава Забарського та Ярослава Москаленка (2012-2014) від Партії регіонів. Очолюване Кобилянським формування "Делліт" охороняло резиденцію Віктора Януковича "Межигір’я", особисто він отримував готівку для виплат охоронцям.

З жовтня 2022 року ця фірма отримала підрядів на 87 млн грн, найбільше – у "Київзеленбуду".