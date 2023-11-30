Голова Фонду держмайна назвав перші об’єкти "великої приватизації"

Фонд державного майна України планує виставити на продаж у наступному році 6 великих державних підприємств.

Про це заявив голова Фонду Віталій Коваль заявив під час зустрічі з регіональним директором Інституту глобальних змін Тоні Блера (TBI) Ніколасом Дунаїсом, повідомляє пресслужба ФДМУ.

Коваль розповів, що наразі активно відбувається процес малої приватизації об’єктів, а найближчим часом планується виставити на продаж об’єкти великої приватизації зі стартовою вартістю від 250 млн грн.

За його словами, велика приватизація, запланована на 2024 рік, передбачає продаж таких активів, як "Одеський припортовий завод", "Центренерго", "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", "Українські енергетичні машини", "Електроважмаш" та "Сумихімпром".

Коваль додав, що у 2024 році також планується розпочати аукціони з оренди сільськогосподарських земель, що перебувають у державній власності.

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Як повідомлялося, 20 червня президент Володимир Зеленський підписав закон про оптимізацію діяльності Фонду державного майна (ФДМУ) та відновлення "великої приватизації". Закон також дозволяє Фонду розпочати продаж конфіскованих активів підсанкційних осіб.

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