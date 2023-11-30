Суд арештував знайдену у затриманого ексголови Держспецзв’язку криптовалюту на $1,5 мільйона

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду наклав арешт на криптовалюту, яка була вилучена в ході обшуку в колишнього очільника Держспецзв’язку.

Зокрема, накладено арешт на криптовалюту Tether USDT у кількості 1,2 млн одиниць (на момент викриття – $1,2 млн), TRX у кількості 331 одиниць ($35) та 6,9 біткоїнів ($275 тис.), – йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У САП нагадали, що колишній голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь спільно з іншими п'ятьма особами підозрюється у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн під час закупівлі Державною службою засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних.

20 листопада Кабінет міністрів звільнив з посад очільника Держспецзв'язку Юрія Щиголя та заступника голови Держспецзв’язку з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору.

Пізніше Щиголю та його заступнику повідомили про підозру в заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн.