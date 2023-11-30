Обсяг непрацюючих кредитів знову почав зростати, – НБУ

Обсяг непрацюючих кредитів у жовті збільшився на 2,8 млрд грн, хоча у вересні та серпні він зменшувався.

Водночас частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі за місяць зменшилася на 0,2 відсоткового пункта і на 1 листопада становила 37,7%, повідомляє пресслужба Національного банку (НБУ).

За даними регулятора, обсяг наданих банками кредитів у жовтні зріс на 12,3 млрд грн.

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Як повідомлялося, у вересні обсяг непрацюючих кредитів у банківському секторі зменшився на 4 млрд грн, а частка – на 0,6% (до 37,9%) завдяки списанню непрацюючих роздрібних кредитів та кращій якості нових кредитів, що переважно надаються в межах державних програм.

У серпні обсяг непрацюючих кредитів зменшився на 3,8 млрд грн, переважно за рахунок банків іноземних банківських груп. Частка NPL у банківському секторі на 1 вересня становила 38,5%, що на 0,8 в. п. нижче показника на 1 серпня.