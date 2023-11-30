Євросоюз у новому пакеті санкцій хоче м’якшої заборони на реекспорт до Росії

Деякі держави-члени Європейського Союзу під час обговорення нового, дванадцятого пакета санкцій виступили проти положення, яке б суттєво обмежило реекспорт до Росії низки європейських товарів.

Як пише Reuters із посиланням на джерела, згідно з пропозиціями, озвученими на засіданні постійних представників членів ЄС цього тижня, експортери з Євросоюзу будуть змушені заборонити реекспорт до Росії всіх товарів, що входять до переліку митних кодів Єврокомісії, передає Європейська правда.

Деякі учасники зустрічі вважають, що така кардинальна заборона може негативно вплинути на світову торгівлю і спричинити хаос для європейських компаній у всьому світі.

"Малому підприємцю в Бразилії довелося б виконувати контракти в такій складній системі. Дискусія повинна бути зосереджена на дуже важливих товарах", – цитує Reuters одне із джерел.

Крім того, учасники дискусії висловились за виключення з-під дії санкцій товарів для особистого користування через неодноразові випадки вилучення митниками на кордоні між Росією та ЄС таких речей, як зубна паста.

Інше джерело Reuters cказало, що більшість країн на зустрічі послів не підтримали заборони на "будь-який переказ коштів" російськими юридичними особами або громадянами Росії, які проживають в Росії, за межі Євросоюзу без дозволу ЄС, критикуючи їх як "безглуздо обтяжливі".

Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія схвалила пропозицію щодо заборони на продаж російських алмазів, найближчим часом документ може бути направлений країнам-членам ЄС.

Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що до дванадцятого пакету санкцій Євросоюзу, що готується, включено важливий елемент – заходи, спрямовані на придушення здатності Росії виробляти ракети і безпілотники.