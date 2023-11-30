Нацбанк скасував усі обмеження на продаж готівкової валюти населенню

Національний банк України (НБУ) скасував усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.

Відповідна постанова правління НБУ №155 від 30 листопада набирає чинності з 1 грудня, повідомляє пресслужба регулятора.

За оцінками Нацбанку, це сприятиме мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами та, як результат, стабілізації курсових очікувань і підвищенню стійкості валютного ринку.

Крім того, з 1 грудня Нацбанк дозволив Експортно-кредитному агентству (ЕКА) переказувати за кордон кошти для відшкодування/компенсації витрат за договорами страхування та перестрахування, укладеними з іноземними страховими (перестраховими) компаніями.

"Це зроблено для забезпечення можливості страхування ризиків під час збройної агресії РФ проти України з метою гарантування безпеки судноплавства, сприяння стабільності морських перевезень, забезпечення сталого експорту української продукції через порти України", – пояснили у НБУ.

З 1 грудня також розширено перелік послуг, для оплати яких дозволено здійснювати транскордонні перекази громадянам:

до відповідного переліку додано супутні додаткові послуги, пов’язані з процесом лікування/реабілітації учасників бойових дій в медичних закладах іноземних держав;

дозволено оплату послуг для навчання студентів за кордоном: оплату за проживання, отримання візи на період навчання, трансферів від гуртожитку до навчальних офісів, харчування, страхування, медичних послуг в разі необхідності надання невідкладної медичної допомоги.

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Як повідомлялося, з 21 квітня 2023 року банки могли продавати населенню готівкову валюту в обсязі, який дорівнював купівлі готівкової валюти і міг на 20% перевищувати обсяг купівлі безготівкової валюти в населення.