Світовий банк надасть Україні $1,2 мільярда. Кошти направлять на соцвиплати

Україна отримає від Світового банку $1,2 млрд під гарантії уряду Японії. Кошти підуть на соціальні виплати українцям.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що 30 листопада було затверджено новий проєкт Світового банку "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)".

Проєкт забезпечить фінансування 29 видів соціальних виплат найбільш вразливим верствам населення України, які постраждали від наслідків вторгнення Росії в Україну.

"Проєкт INSPIRE фінансується за рахунок позики Світового банку у розмірі 1,2 млрд доларів США із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), що підтримується Урядом Японії", – йдеться у повідомленні.

Кошти направлять на соцпідтримку осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, осіб, які потребують догляду, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, які отримують соціальні стипендії, а також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та торгівлі людьми.

"Очікується, що даний проєкт охопить майже 10 мільйонів українців у час найбільших для них потреб. Він посилить спроможність уряду України надавати соціальну підтримку бідним і вразливим верствам населення у критичний час, коли наближається зима і мільйони українців потребують додаткової допомоги для оплати рахунків та обігріву своїх осель", – сказав Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

Як додали в банку, після вторгнення Росії в Україну мобілізована Світовим банком допомога дозволила Україні надавати основні державні послуги, які охоплюють понад 15 мільйонів українців.

Загалом Світовий банк вже мобілізував понад $38 млрд екстреного фінансування на підтримку України, включно із зобов'язаннями та гарантіями різних країн.