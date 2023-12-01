Майже три чверті українців готуються до проблем з енергопостачанням взимку. Що роблять найчастіше

Майже 75% українців готувалися до можливих проблем з енергопостачанням взимку.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Зазначається, що серед найбільш популярних заходів підготовки: придбання ліхтариків та батарейок, підготовка запасів їжі, купівля акумуляторів та генераторів, а також підготовка запасів питної води – кожен з названих заходів зробили більше половини опитаних.

Найінтенсивніше готувалися до проблем з енергопостачанням мешканці Києва, а також люди молодого та середнього віку, більш забезпечені.

Мешканці міст дещо частіше за інших придбали ліхтарики та батарейки, а також зробили запаси питної води, тоді як мешканці сіл частіше купували генератори.

На інтенсивність підготовки до проблем з енергопостачанням впливають і настрої щодо того, з якими проблемами зіткнеться Україна взимку: песимісти в очікуванні складнощів докладають більше зусиль для підготовки до зими, ніж оптимісти.

Більшість українців (74%) у випадку відсутності електроенергії протягом тижня не планують покидати своє житло. Водночас майже чверть українців у цьому випадку планують переїхати в інше місце: 11% – в межах населеному пункті, 8% – в інший населеному пункті, 3% – у тимчасове місце проживання (школа, тощо), 2% – за кордон.

Найчастіше переміщення обмежується тим же населеним пунктом, в якому респондент зараз проживає. Найчастіше готові до переїзду мешканці Києва, загалом мешканці міст, більш забезпечені, молодші.

72% опитаних вказали, що у їхньому населеному пункті є "Пункт незламності". Водночас у сільській місцевості майже 40% мешканців зазначили, що їхньому населеному пункті "Пункт незламності" відсутній. Найбільше таких пунктів у Києві, а також на деокупованих та прифронтових територіях.

Опитування тривало 22-23 листопада. У ньому взяли участь 1000 повнолітніх українців із усіх областей, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Респондентів опитували методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.