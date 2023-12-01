СБУ підірвала поїзд із паливом у Бурятії, на мосту спрацювали вибухові пристрої, – джерело

На Байкало-Амурській залізничній магістралі в російській Бурятії підірвали потяг із паливом, який прямував 35-метровим мостом. Цей шлях росіяни використовують, зокрема, для військової логістики.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

За даними співрозмовника, підрив став другим етапом спецоперації СБУ із виведення з ладу важливої залізничної магістралі, яку росіяни використовують, зокрема, для військової логістики.

Після першого вибуху вантажного потяга у Північномуйському тунелі окупанти почали використовувати об'їзний шлях, який проходить через "Чортів міст". Проте під час проїзду потяга по цьому високому 35-метровому мосту спрацювали закладені в нього вибухові пристрої.

Російські Telegram-канали стверджують, що внаслідок вибуху загорілося 6 цистерн, а пожежу приїхав гасити пожежний потяг.

Напередодні стало відомо, що працівники Служби безпеки провели спецоперацію в російській Бурятії, влаштувавши вибух у Північномуйському тунелі ім. Бессолова. Цей шлях веде до Китаю та використовується для військових поставок.