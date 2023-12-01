Ексзаступнику секретаря РНБО Сівковичу повідомили про підозру у державній зраді

Колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки і оборони, екснардепу Володимиру Сівковичу повідомлено про підозру у держзраді.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що експосадовець причетний до організації масштабних інформкампаній, спрямованих на штучну дискредитацію вищого військово-політичного керівництва України на користь Кремля.

Для цього він залучав до співпраці відомих політиків у Києві, серед них – нардеп Нестор Шуфрич, який підозрюється у державній зраді.

Саме він був одним з основних "спікерів", який за координації Сівковича оприлюднював кремлівські наративи під час виступів у телеефірах та на сторінках інтернет-видань.

Встановлено, що поплічники Сівковича "розганяли" фейкові повідомлення про внутрішню обстановку в Україні, а також московські "тези" щодо "безальтернативності" проросійського вектора у зовнішній політиці.

У такий спосіб Москва намагалася максимально дестабілізувати ситуацію всередині України до початку повномасштабного вторгнення РФ та дискредитувати офіційний Київ перед західними партнерами.

У 2014 році Сівкович виїхав до РФ, де розпочав організовувати масовані інформдиверсії проти державної безпеки України.

"Це одне із пріоритетних завдань, які Сівкович виконував за вказівкою кадрових співробітників 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ", – пояснили в СБУ.

На підставі зібраних доказів Сівковичу повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, що раніше за матеріалами української спецслужби та ДБР його дії були кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 1 ст. 111 (державна зрада).

Оскільки Сівкович переховується на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.