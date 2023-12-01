Фонд держмайна вдвічі знизив ціну на склади поблизу одеського ринку "7 кілометр"

Фонд державного майна 7 грудня проведе приватизацію Єдиного майнового комплексу державного підприємства "ТВК" (у народі – "7-й кілометр").

Як повідомляє пресслужба Фонду, стартова ціна продажу комплексу становить 104,1 млн грн. Раніше у ФДМУ планували виставити актив на продаж 29 листопада зі стартовою ціною понад 208 мільйонів гривень.

Зазначається, що будівлі та майно підприємства розташовані на відстані 7 км від Одеси, у смт. Авангард, що фактично є приміською зоною Одеси.

ДП "ТВК" надає складсько-торговельні послуги. Площа будіводель та споруд, призначених для ведення цієї діяльності, перевищує 35 тис. кв. м.

До майнового комплексу входить 39 одиниць нерухомості. Серед них: адміністративна будівля, 17 складсько-торгівельних приміщень, гараж із нежитловими спорудами, насосна станція тощо.

Наголошується, що будівлі мають всю необхідну інфраструктуру та комунікації для роботи: освітлення, зовнішні мережі електропостачання, трансформаторну підстанцію, протипожежний водопровід, котельню, свердловину. На території також є 4 комплекти шлагбаумів, огорожі, навіси, сторожова кабіна тощо.

Чистий прибуток підприємства за перші 9 місяців 2023 року становив 6,5 млн грн. Водночас воно має поточну кредиторську заборгованість на майже 12,2 млн грн. Також до суми боргів входить неоплачене відрахування частини чистого прибутку державних підприємств обсягом 1,4 млн грн. Прострочених заборгованостей ДП не має.

Новий власник має погасити заборгованості підприємства протягом пів року після його придбання. Також протягом першого півріччя роботи він не може звільняти співробітників, працевлаштованих на підприємстві. Їх, станом на вересень 2023 року, було 20 осіб.