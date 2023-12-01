Нацбанк зменшив продаж валюти у листопаді до $2,5 мільярда після рекорду

Національний банк України (НБУ) у листопаді продав на міжбанківському ринку $2,46 мільярда, а купив – лише $40 мільйонів.

Таким чином, чистий продаж валюти за місяць становив $2,45 млрд, свідчать дані регулятора.

Це менше, ніж у жовтні ($3,34 млрд) та вересні ($2,69 млрд), проте більше ніж у серпні ($2,36 млрд) та у сім попередніх місяців з лютого 2023 року.

Як повідомлялося, у листопаді 2023 року Україна отримала лише $2 млрд зовнішнього фінансування від партнерів. Це найменші обсяги принаймні за останні пів року: у жовтні вони становили $2,8 млрд, у вересні – близько $3 млрд, у серпні – $4,6 млрд, у липні – $5,3 млрд, у червні – близько $3 млрд.