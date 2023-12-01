Ще 400 тисяч кубометрів газу на добу: В Україні запустили в експлуатацію три нові свердловини

У листопаді "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію ще три високодебітні свердловини, які сумарно забезпечують понад 400 тис. кубометрів на добу.

Як повідомляє пресслужба, дві з них – нові, третя – відновлена з ліквідаційного фонду.

Зазначається, що нову розвідувальну свердловину пробурено на нещодавно відкритому родовищі. Місце для буріння фахівці визначили на підставі проведених раніше 3D-сейсморозвідувальних досліджень.

Іншу нову оціночно-експлуатаційну свердловину пробурено на "старому" родовищі, яке експлуатують вже понад 50 років. Фахівці виконали глибокий аналіз стану розробки, оцінили залишковий потенціал газоконденсатних покладів і визначили місце для нової свердловини.

Відновлена свердловина перебувала в ліквідаційному фонді впродовж 35 років. Фахівці визначили перспективність реліквідації свердловини та подальшого проведення гідравлічного розриву пласта.

Були проведені роботи з капітального ремонту та реліквідації свердловини, а також підготовлено свердловину до ГРП. Зазначається, що зовнішній підрядник успішно виконав двостадійний гідророзрив, завдяки якому вдалося отримати високий дебіт.