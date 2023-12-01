Блокада кордону: Гетманцев оцінив втрати держбюджету у мільярди гривень

Через блокування польськими перевізниками кордону український бюджет втрачає надходження від митних платежів.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Є перші цифри роботи митниці за листопад. Індикативний показник у 48,5 млрд грн виконано лише на 39,2 млрд грн або на 81%. Зважаючи на перевиконання плану минулого місяця, недовиконання у листопаді можна пояснити лише падінням вантажообігу на західній ділянці кордону. Ось прямі втрати від безглуздого незаконного і несправедливого блокування", – наголосив Гетманцев.

Він зауважив, що надходження до держбюджету від Податкової служби у листопаді залишилися стабільними.

"Надходження до загального фонду держбюджету становлять 83,8 млрд грн. Приріст у порівнянні до листопада 2022 року становить 21 млрд грн або на 33,4% більше. Показники розпису Мінфіну виконано у повному обсязі (100,8%, додатково до бюджету надійшло 0,6 млрд гривень)", – уточнив Гетманцев.

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Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили пункт пропуску "Медика – Шегині".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.