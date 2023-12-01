Міжнародні трейдери рекордними темпами забирають газ з українських сховищ

Добовий обсяг реекспорту природного газу, що зберігається в українських підземних сховищах у режимі "митного складу", 1 грудня досяг 31,9 млн кубометрів на добу.

Це найвище добове значення реекспорту за всю історію спостережень, свідчать розрахунки галузевого видання ExPro.

Основна частина газу з українських сховищ експортується до Словаччини – 14,3 млн кубометрів, до Польщі – 12,6 млн куб. м та до Молдови – 5 млн куб. м.

При цьому обсяги експорту природного газу з "митного складу" українських ПСГ у листопаді 2023 року склали 281,5 млн кубометрів. У порівнянні з жовтнем обсяги експорту зросли у 26 разів. Також це найвище значення експорту за останні два роки – з грудня 2021 року.

Основну частину газу в листопаді було експортовано до Польщі – 142,5 млн кубометрів або 51% всього обсягук, до Молдови – 85,8 млн куб. м або 30%, до Словаччини – 51,6 млн куб. м або 18,4% та до Угорщини – 1,7 млн куб. м або 0,6%.

Зростання обсягів експорту газу з "митного складу" пов’язано із початком опалювального сезону як в Україні, так і в Європі. Компанії, що у попередні місяці закачували газ до України, вже у листопаді експортували його назад до Європи. Високі ціни на газ, що зберігалися на європейському ринку в листопаді, також сприяли зростанню обсягів експорту.

Станом на 30 листопада на "митному складі" українських ПСГ зберігалося 3,12 млрд кубометрів природного газу, що майже удвічі більше, ніж минулого року. Очікується, що у грудні обсяги реекспорту газу залишаться на високому рівні.

Як повідомлялося, у цьому опалювальному сезоні Україна почала відбір газу з підземних сховищ 7 листопада. За даними Міненерго та "Нафтогазу", на цю дату у сховищах зберігалося 16,06 млрд куб м газу (без урахування 554 млн куб. м буферного газу).

Однак значну частину цьогорічних запасів сформували українські та іноземні компанії, які зберігають газ на "митному складі" українських ПСГ. Станом на 5 листопада на "митному складі" зберігалося 3,32 млрд куб м природного газу, найвище значення з листопада 2021 року.