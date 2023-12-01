Імпорт електроенергії в листопаді порівняно з минулим роком зріс у 470 разів

Експорт електроенергії в листопаді становив 40,9 тис. МВт-год, що на 41% менше, ніж у жовтні.

За результатами місяця, найбільші обсяги поставлено до Словаччини – 43% від загального обсягу (17,6 тис. МВт-год), передає Інтерфакс-Україна.

Ще 21% (8,7 тис. МВт-год) надійшло до Молдови.

Уперше за понад рік здійснювався експорт до Румунії, який становив 14,7 тис. МВт-год або 36% загального обсягу. До цього останній експорт у країну здійснювався у жовтні 2022 року.

Відновлення постачання в/з Румунії стало можливим завдяки виконанню Україною вимог ЄС щодо проведення спільних аукціонів щодо доступу до міждержавних перетинів.

У листопаді 2022 року експорт електроенергії не вироблявся, його було зупинено ще в середині жовтня після початку масованих атак російських агресорів на енергосистему України.

Що ж до імпорту, він у 1,5 раза перевищив експорт, склавши 60,7 тис. МВт-ч. Із них 46% (27,7 тис. МВт-год) надійшло зі Словаччини, 35% (21,1 тис. МВт-год) – з Румунії (вперше з листопада 2022 року), 12% (7,7 тис. МВт-год) – із Польщі, 7% (4,2 тис. МВт-год) – із Молдови.

Порівняно з минулим місяцем імпорт зріс у 3,5 раза. Порівняно з листопадом 2022 року, коли постачання майже не здійснювалося, імпорт зріс у 470 разів.