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Словацькі перевізники заблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною

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Словацькі перевізники заблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною
Представники Спілки перевізників Словаччини (UNAS) заблокували рух вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Вишнє Нємецке", суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород".

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, акція розпочалася о 16:05, строки її проведення наразі невідомі.

"Перевезення гуманітарної допомоги, інших важливих вантажів, живих тварин, пального та охолоджених вантажів не блокуватимуть. Решту вантажів на виїзд зі Словаччини будуть пропускати в обмеженій кількості, по чотири вантажівки за годину", – зазначається у повідомленні.

Водночас на в’їзд у Словаччину рух блокуватися не буде. Також не обмежуватиметься рух легкового автотранспорту та автобусів, обіцяють у Держприкордонслужбі.

Загалом на українсько-словацькому кордоні у Закарпатські області розташовано три пункти пропуску: "Ужгород - Вишнє Нємецьке", "Чоп(Тиса) - Захонь" та "Дякове - Халмеу". Напередодні біля них вже фіксували черги із сотень вантажівок, які очікують на в'їзд до України.

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Як повідомлялося, 21 листопада на території Словаччини місцеві перевізники вже блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке" на кордоні з Україною. Однак наступного дня блокаду зняли.

Спілка автоперевізників Словаччини (UNAS) погрожувала заблокувати перетин кордону зі словацької сторони для українських перевізників, якщо Єврокомісія не скасує "транспортний безвіз" з Україною.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили пункт пропуску "Медика – Шегині".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.

Переговори українських урядовців з протестувальниками результату не дали, а голова Держагентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм наголосив, що деякі вимоги польських перевізників Україна навіть не обговорюватиме.

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Топ коментарі

  • Александр Мовчан 521c9775
    А чего Военный Вождь молчит ? Мог бы что-нибудь объяснить народу про сложившуюся ситуацию на границе. А ОНО нам сегодня байку рассказало о том , что ЗСУ с ОРДОЙ пленными обмениваются прямо на поле боя. Ты , Вова , нам лучше про блокаду проясни ... байки твои 20 лет слушали со сцены и экрана ... давно надоело.
  • олег блиновский
    РФ, її бабло, дебільними діями продажних політиків, керує процесом знищення України, ..!? ЩО це таке?! Пам"ять коротка, росія ж їх танками давила, польських дітей солдати суворова на штики нанизували, а цвіт польської армії знищені в Хатині,-забули.?.Як росія захопитьУкраїну то може статись таке , що 1,5-2-3 млн.українських солдат будуть негайно і примусово мобілізовані і прийдуть до вас?! Дебіли довбані?!"Ви цього хочете?
  • Super Gut
    Так було і із польськими блокувальниками коли ті перші тижні не знали чому вони блокують поки не підвезли вказівок із кремля.
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