Словацькі перевізники заблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною
Як повідомляє Державна прикордонна служба України, акція розпочалася о 16:05, строки її проведення наразі невідомі.
"Перевезення гуманітарної допомоги, інших важливих вантажів, живих тварин, пального та охолоджених вантажів не блокуватимуть. Решту вантажів на виїзд зі Словаччини будуть пропускати в обмеженій кількості, по чотири вантажівки за годину", – зазначається у повідомленні.
Водночас на в’їзд у Словаччину рух блокуватися не буде. Також не обмежуватиметься рух легкового автотранспорту та автобусів, обіцяють у Держприкордонслужбі.
Загалом на українсько-словацькому кордоні у Закарпатські області розташовано три пункти пропуску: "Ужгород - Вишнє Нємецьке", "Чоп(Тиса) - Захонь" та "Дякове - Халмеу". Напередодні біля них вже фіксували черги із сотень вантажівок, які очікують на в'їзд до України.
Як повідомлялося, 21 листопада на території Словаччини місцеві перевізники вже блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке" на кордоні з Україною. Однак наступного дня блокаду зняли.
Спілка автоперевізників Словаччини (UNAS) погрожувала заблокувати перетин кордону зі словацької сторони для українських перевізників, якщо Єврокомісія не скасує "транспортний безвіз" з Україною.
Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили пункт пропуску "Медика – Шегині".
Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.
Переговори українських урядовців з протестувальниками результату не дали, а голова Держагентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм наголосив, що деякі вимоги польських перевізників Україна навіть не обговорюватиме.