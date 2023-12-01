Фірма сина нардепа Палиці приватизує мисливський центр на Прикарпатті

Фонд держмайна 30 листопада провів аукціон з приватизації мисливського центру у селі Марківці, що розташоване за 24 км від Івано-Франківська.

За даними у системі "Прозорро.Продажі", стартова ціна активу становила 560,9 тис. грн, під час торгів вона зросла у 54 рази, повідомляє Liga.net.

За лот 14 учасників. Переможну ставку – 15,12 млн грн – зробило ТОВ "Буковель". Остаточна сума, яку має сплатити переможець торгів, з урахуванням ПДВ становить 18,15 млн грн.

До складу об'єкта приватизації входять:

вкритий металочерепицею цегляний одноповерховий будинок відпочинку загальною площею 368,9 кв. м. Наявне електропостачання, газопостачання, водопровід, каналізація, опалення водяне;

електрифікована альтанка загальною площею 23,3 кв. м;

дві криниці з бетонних кілець.

У будинку Мисливського центру є кімнати відпочинку, їдальня, котельня, комора, вбиральня і басейн площею 75 кв. м.

За умовами продажу, покупець зобов’язаний зберігати профіль діяльності об’єкта протягом трьох років з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації.

Власниками ТОВ "Буковель" вказані мешканці Швейцарії Захар і Оксана Палиці. Це колишня дружина і син Ігоря Палиці – нардепа (група "За майбутнє") і друга Ігоря Коломойського. Сам Палиця розповідав, що офіційно розлучений з дружиною ще з 2002 року, проте і після цього продовжує оформлювати бізнес на сім'ю, зокрема вони є формальними бізнеспартнерами Ігоря Коломойського. Загалом сім’ї Ігоря Палиці лише в Україні належить близько півсотні компаній.

Як повідомлялося, у лютому 2022 року ТОВ "Буковель" колишньої дружини та сина народного депутата Ігоря Палиці стало переможцем онлайн-аукціону з приватизації комплексу недіючого "Одеського науково-дослідного інституту телевізійної техніки" з пропозицією 90 млн грн.