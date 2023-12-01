Кабмін ухвалив рішення для запуску реєстру завданих Росією збитків

Кабінет міністрів схвалив низку рішень для ефективного функціонування Міжнародного реєстру завданих Росією збитків.

"Для легітимної конфіскації заморожених російських активів Україна запропонувала чітку і зрозумілу дорожню карту. Один із ключових елементів – це робота Міжнародного реєстру збитків, який був створений рішенням Ради Європи та працюватиме в Нідерландах", – заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 1 грудня.

За словами Шмигаля, з огляду на те, що цей реєстр працюватиме в електронній формі, то Мінцифри та Мін’юст України мають розробити й передати технічні вимоги для створення програмного забезпечення такого реєстру.

Мінцифри також має розробити можливість для українців подавати через "Дію" заяви про відшкодування збитків або втрат.

"Другий документ у цьому напрямку – це наші пропозиції щодо класифікації категорій збитків, що підлягають компенсації. Це дозволить системно підійти до передавання всієї інформації про збитки, втрати та шкоду, яку заподіяла Росія як державі Україна, так і кожному з наших громадян та українським юридичним особам", – зазначив Шмигаль.

Раніше Шмигаль заявляв, що Реєстр заподіяних Росією збитків почне діяти в першому кварталі 2024 року.