Кабмін запускає сервіс "Дія.Офіс" для держслужбовців

Кабінет міністрів України затвердив порядок функціонування "Дія.Офіс" для органів влади.

"Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дає змогу запустити сервіс "Дія.Офіс" для посадовців. Наша мета – через цифровізацію підвищити ефективність роботи держслужби", – повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Працівники держустанов зможуть у "Дії":

мати електронне посвідчення держслужбовця;

проводити опитування та користуватися сервісами, які підвищать ефективність комунікації;

авторизуватися на корпоративних ресурсах за допомогою "Дія.Підпису", що підвищить безпеку доступу до важливих документів чи файлів.

Крім того, через "Дія.Офіс" можна буде переглянути інформацію про структуру держорганів та відповідальних за напрями. Це збільшить прозорість їхньої роботи.

"У майбутньому в "Дія.Офіс" буде інформація по цілях кожного міністерства та уряду загалом. Також у планах запустити на основі застосунку сервіс, де буде оцінка ефективності та КРІ для кожного держслужбовця – так суспільство зможе оцінити й ефективність його роботи, і актуальність цілей", – додав Федоров.

Для реалізації проєкту не виділятимуть додаткові бюджетні кошти. Програмне забезпечення роблять за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа та за сприяння "Проєкту підтримки "Дія", який Програма розвитку ООН в Україні (UNDP) реалізує за фінансування уряду Швеції.