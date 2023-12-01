Нацбанк продав за тиждень рекордний обсяг валюти за останні два місяці

Національний банк України (НБУ) цього тижня, 27 листопада - 1 грудня, збільшив чистий продаж доларів на міжбанківському ринку до $739,5 мільйона, порівняно із $521,4 млн тижнем раніше.

За даними на сайті НБУ, це найбільший обсяг з початку жовтня, коли Нацбанк продав рекордний обсяг валюти ($1,16 млрд) у тиждень, коли оголосив про відмову від фіксованого курсу гривні.

Водночас купівля валюти регулятором залишається мізерною – $1,6 млн.

При цьому офіційний курс долара за тиждень зріс із 36,0487 рн/$ о 36,4606 грн/$ за підсумками торгів на міжбанку у п'ятницю, 1 грудня.

Як повідомлялося, за тиждень 20-24 листопада чистий продаж доларів Національним банком знизився до $521,4 млн після стрибка до $720,7 млн тижнем раніше.