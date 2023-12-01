США ввели санкції проти компаній та суден за схеми продажу російської нафти

Уряд США оголосив про запровадження санкцій проти трьох компаній з різних країн, а також трьох суден, які брали участь у схемах продажу російської нафти вище встановлених цінових обмежень.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, передає Укрінформ.

"Сьогодні OFAC вводить санкції проти трьох організацій та визначає як заблоковану власність три судна, які користувалися послугами Price Cap Coalition та водночас перевозили російську сиру нафту вище узгодженої коаліцією максимальної ціни", – зазначається в повідомленні.

При цьому нагадується, що міжнародне обмеження цін на сиру нафту з РФ набуло чинності в грудні 2022 року зі встановленим лімітом $60 за барель.

"Судна NS Champion, Viktor Bakaev і HS Atlantica перевозили російську сиру нафту марки Urals за ціною понад $70 за барель після того, як набуло чинності обмеження цін на сиру нафту", – уточнили в американському відомстві.

Причому ці три судна користувалися послугами США під час транспортування сирої нафти російського походження. За порушення вони були внесені до "чорного списку".

Крім того, санкції введені проти компаній Sterling Shipping Incorporated та Streymoy Shipping Limited, розташованих у Об’єднаних Арабських Еміратах, а також ліберійської компанії HS Atlantica Limited. Вони є зареєстрованими власниками зазначених трьох суден, які перевозили російську нафту.

Раніше повідомлялося, що три великі грецькі судновласники – Minerva Marine, Thenamaris і TMS Tankers – припинили транспортування російської нафти в останні тижні після нових санкцій з боку США.