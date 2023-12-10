Google додала можливість відновлювати втрачені файли

Компанія Google додала інструмент у версії Drive для ПК, який дає можливість відновлювати втрачені файли.

Про це йдеться в розділі підтримки на сайті Google, передає LIGA.net.

Щоб скористатися ним, потрібно натиснути на позначку Drive for desktop, утримуючи клавішу Shift, вибрати "Налаштування" і натиснути "Відновити з резервних копій". Після цього почнеться процес відновлення. Результатом буде нова тека Google Drive Recovery на робочому столі.

Однак цей метод не гарантує успіху для всіх користувачів, тому якщо виникнуть проблеми, рекомендується надіслати зворотний зв'язок через застосунок Drive for desktop з хештегом #DFD84 і переконатися, що ви увімкнули журнали діагностики.

Раніше повідомлялося, що Google оголосила про запуск програми підвищення кваліфікації з кібербезпеки на суму $10 млн для навчання студентів кібербезпеці в Європі, зокрема в Україні.